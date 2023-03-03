Общество

Аналитика МТС: Женщины Псковской области получат в подарок на 8 марта цветы и украшения

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС Исследования провела опрос россиян накануне 8 марта о том, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им собираются подарить мужчины. В списке ожиданий псковичек лидируют цветы и ювелирные украшения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Треть женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 28% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте – парфюмерия – о ней мечтают 18% опрошенных женщин, еще 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви – за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола.

В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).

В целом, мужчины готовы исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% - смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.

Большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.

Больше половины опрошенных планируют праздновать 8 марта дома, так как это выходной день в середине недели.