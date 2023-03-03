Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

59 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 227 раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Выздоровели от заболевания 22 пациента, всего - 124 742. Число летальных случаев осталось неизменным: от коронавируса в регионе за весь период пандемии умерло 1965 человек.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 42079/45
- Великие Луки – 18321/1
- Бежаницкий район – 1632/1
- Великолукский район – 2877/0
- Гдовский район – 2261/0
- Дедовичский район – 3114/0
- Дновский район – 1029/0
- Красногородский район – 1149/0
- Куньинский район – 1075/0
- Локнянский район – 1230/0
- Невельский район – 5718/0
- Новоржевский район – 1360/0
- Новосокольнический район – 3329/0
- Опочецкий район – 3873/2
- Островский район – 6126/2
- Палкинский район – 1288/0
- Печорский район – 3029/3
- Плюсский район – 2002/0
- Порховский район – 4604/0
- Псковский район – 9787/3
- Пустошкинский район – 1610/0
- Пушкиногорский район – 1827/0
- Пыталовский район – 1935/0
- Себежский район – 3029/0
- Стругокрасненский район – 2148/2
- Усвятский район – 749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46