Общество

Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

59 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 227 раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Выздоровели от заболевания 22 пациента, всего - 124 742. Число летальных случаев осталось неизменным: от коронавируса в регионе за весь период пандемии умерло 1965 человек.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: