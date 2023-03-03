Общество

Продажа лекарств будет организована более чем в 200 ФАПах в Псковской области

Продажа лекарств будет организована более чем в 200 ФАПах в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Жители часто затрагивают тему организации розничной торговли лекарствами в ФАПах. Вопрос доступности лекарственных средств в малых населённых пунктах очень актуален. Как вы помните, я сам поднял эту тему, исходя из ваших обращений, в декабре 2021 года. Мы эту задачу проработали, приняли необходимые нормативы, предусмотрели финансирование», – отметил губернатор.

В этом году торговлю лекарствами запустили уже в 47 ФАПах. Каждому из них оформили лицензию и поставили необходимое медицинское оборудование.

Михаил Ведерников добавил, что были технические неполадки в процессе запуска, но на настоящий момент они решены. Эту работу планируется расширять.

«С депутатами мы согласовали план-график старта продаж лекарств в ФАПах. До 1 апреля мы планируем подключить к этой работе ещё 41 ФАП, следующим этапом – 59 и так далее. В общей сложности будет 5 этапов, в рамках которых продажа лекарств будет организована более чем в 200 ФАПах. Рассчитываем завершить эту работу до конца года», – заключил глава региона.