Общество

Всероссийскую ассоциацию наставников может создать Минпросвещения

Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. ... Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана», – приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

Он добавил, что в 2023 году будет разработан профессиональный стандарт наставника, что позволит ввести новую должность «наставник» и закрепить за ней квалификационные требования, уточняет РИА Новости.