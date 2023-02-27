Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?

В школах России со следующего учебного года появится должность советника директора по воспитательной работе. Ставка делается на молодых педагогов, которые смогут быть друзьями школьников и поговорить с ними на совершенно любые темы: от взаимоотношений со сверстниками до политической обстановки в стране. Чем-то эта должность похожа на должность пионервожатого, который мог стать для школьников лучшим другом. В школах к инновации относятся по-разному. Что об этом думают псковичи? Узнаем в свежем опросе ПЛН-ТВ.