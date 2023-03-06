Общество

Более 200 рабочих мест вакантны для инвалидов в Псковской области

218 рабочих мест вакантны для трудоустройства инвалидов с заработной платой от 16 242 рублей до 60 000 рублей в Псковской области по состоянию на 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

В единой цифровой платформе «Работа в России» имеются следующие вакансии: врач-методист, артист драмы, библиотекарь, ветеринарный врач, водитель автомобиля, грузчик, дворник, диспетчер, инженер, инженер-конструктор, инженер-программист, контролер, кастелянша, государственный инспектор по охране леса, медицинский статистик, менеджер, официант, плотник, подсобный рабочий, преподаватель, программист, приборист, продавец-кассир, продавец-консультант, рабочий по уходу за животными, руководитель кружка, специалист, социальный работник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, специалист гражданской обороны, старший менеджер, техник, тракторист, уборщик территорий, укладчик-упаковщик, швея, фасовщик, электрик участка, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков и другие.

В 2022 году было заявлено 281 рабочее место, из них: 131 рабочее место для служащих и специалистов с заработной платой от 16 242 рублей до 60 000 рублей. Это бухгалтер, библиотекарь, ведущий инженер, ветеринарный врач, инженер-конструктор, концертмейстер, логопед, менеджер, начальник лаборатории, программист, фармацевт, учитель, учитель-логопед и другие.

150 рабочих мест по рабочим профессиям с заработной платой от 16 242 рублей до 45 000 рублей: дворник, швея, кастелянша, плотник, официант, подсобный рабочий, продавец-консультант, сторож, укладчик-упаковщик, уборщик территорий, водитель автомобиля, приборист, рабочий по уходу за животными, электромонтер, фасовщик, оператор электронно-вычислительных машин, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, оператор линии в производстве пищевой продукции и другие.

Граждане, относящиеся к категории инвалидов независимо от вида заболевания, могут обратиться с заявлением о содействии в поиске подходящей работы в электронной форме через единую цифровую платформу «Работа в России» или путем личного посещения отделения занятости по месту жительства. При обращении необходимо иметь программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую учреждениями медико-социальной экспертизы.

Законом Псковской области от 3 ноября 2022 года № 2303-ОЗ «Об отдельных вопросах в области содействия занятости населения в Псковской области», устанавливается квота для приема на работу инвалидов.

По состоянию на 1 января для трудоустройства инвалидов установлена квота 665 работодателями и составляет 1508 человек, из них работают на квотируемых рабочих местах 1113 инвалидов.