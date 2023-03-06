Общество

Перечень объектов, нуждающихся в проведении противоаварийных работ, сформируют в Псковской области

Перечень федеральных объектов региона, которые особенно остро нуждаются в проведении противоаварийных работ, будет сформирован в Псковской области для представления заявок в Министерство финансов РФ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Глава региона встретился с руководителем Межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяной Пайвиной. «Особое внимание уделили содержанию зданий, в том числе объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности. К сожалению, далеко не все они в надлежащем состоянии», – рассказал Михаил Ведерников.

Татьяна Пайвина проинформировала о предстоящих контрольных проверках и возможностях ведомства по изъятию имущества, за которым не следят собственники.

«Рассмотрели планы ведомства по проведению противоаварийных работ. В этом году большая часть запланированных средств будет направлена на участок крепостной стены Окольного города от Петровской башни в Пскове. Будет сформирован перечень федеральных объектов региона, которые особенно остро нуждаются в проведении противоаварийных работ, для представления заявок в Министерство финансов РФ», – добавил губернатор.