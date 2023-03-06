Общество

Россияне стали есть меньше говядины из-за ее дороговизны

Объем говядины на обеденном столе россиян сокращается: за последние пять лет он в среднем уменьшился с 20% до 18% к концу 2021 года. За это время потребление на душу населения в среднем снизилось на 1 кг — до 9 кг. Это выяснили специалисты Национального рейтингового агентства (НРА), которые проанализировали официальные статистические данные за 2017-2021 года.

В 2022-м доля говядины в мясной тарелке должна снизиться на 1,9%, по оценкам Национального союза свиноводов. При этом доля свинины и птицы вырастет на 5,9% и на 2% соответственно. В 2021 году потребление на душу населения свинины было 15 кг и курицы — 25 кг.

«Умеренно-негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди будут снижать покупки говядины. На фоне растущего потребления других видов мяса показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека», — приводят сообщение НРА «Известия».

Этот тренд связан с высокой стоимостью говядины по сравнению с другими источниками белка: свининой и курицей. Так, по данным Росстата за январь этого года, розничная цена говядины была на 59% больше стоимости свинины и в 2,8 раз — мяса птицы.

В конце 2022 года ценник говядины вырос на 16%, в то время как цена на свинину не изменилась, а на куриное мясо даже снизилась на 2,6%. Для сравнения: в январе 2006 года говядина стоила на 12% дешевле свинины и только в полтора раза дороже курицы, заметили в НРА.