Общество

Назван средний возраст женщин Псковской области

Средний возраст женщин Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2020 года составил 46,1 года, что на 6,5 года больше, чем средний возраст мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

На 1 января 2022 года в регионе проживало 325,6 тыс. женщин или 54,5% от общей численности населения (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года), из них 72,2% – в городской местности.

На 1000 женщин области приходилось 833 мужчины.

«Женщины области, так же как и в целом по стране, живут дольше мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у представительниц прекрасного пола в 2021 году составила 72,7 года, это на 9,8 года больше, чем у мужчин», – отметили специалисты.