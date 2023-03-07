Общество

Диетолог посоветовала пожилым потреблять холодец

Диетолог Инна Кононенко посоветовала пожилым людям употреблять студень, так как он восстанавливает микрофлору кишечника и укрепляет кости. В блюде есть кальций и магний, фосфор, калий, аминокислота глицин. Она нужна для переваривания жира в тонком кишечнике.

Кроме того, студень содержит коллаген, который нужен для очищения организма от токсинов. Ещё в блюде есть желатин и гликозаминогликаны. Они нужны для здоровья суставов и костей, пишет RuNews24.

Диетолог рекомендует добавить в рацион пожилых людей ещё и ананасы, лимоны, киви, рукколу, шпинат и томаты. Во всех этих продуктах есть кислота, которая нужна для переваривания белков. После 60 лет в организме снижается кислотность, а овощи и фрукты могут решить такую проблему.