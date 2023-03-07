Общество

Женщины Псковской области оказались активней мужчин в поиске работы

Больше половины резюме в Псковской области (56% от всего объема) принадлежит женщинам. Кроме того, каждая третья соискательница претендует на зарплату не менее 50 000 рублей. В топ-3 профессий, наиболее востребованных среди жительниц, вошли администратор, менеджер по работе с клиентами и продавец-консультант, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

За последние два месяца местные соискатели разместили или обновили более 10 500 резюме. Из них 56% резюме принадлежат женщинам. Чаще других работу искали жительницы в возрасте от 18 до 30 лет (28% резюме от всего объема в области) и 30-40 лет (26%). Меньше всего резюме разместили женщины предпенсионного возраста – более 50 лет (лишь 6%).

Самыми популярными среди соискательниц стали должности менеджера по работе с клиентами (11%), администратора (10%) и продавца-консультанта (10%). При этом женщины Псковской области также интересуются также такими профессиями, как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие. На данные профессии приходится порядка 10% резюме от местных соискательниц.

Больше трети местных кандидаток имеют высшее образование (40%), каждая четвертая (25%) имеет средне-специальное образование. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (46%). При этом молодые специалистки в Псковской области тоже активны – практически каждое третье резюме размещено соискательницами без опыта (29%). Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (90%).

Наиболее распространенные зарплатные ожидания среди жительниц Псковской области составили до 50 000 рублей – такую зарплату запрашивает каждая третья соискательница в регионе. На зарплату до 60 000 рублей претендует каждая десятая жительница области (8% женщин). На зарплату до 85 000 рублей рассчитывают всего 3% местных соискательниц.