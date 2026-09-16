 
Общество

Т2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

0

T2, российский оператор мобильной связи, обновил услугу «Связь без минусов». Компания добавила в нее новые цифровые сервисы, которые доступны абонентам при неоплаченном тарифе. Среди них портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и «Магнит». Кроме того, оператор расширил список крупных банков, входящих в услугу.

Т2 продолжает развивать сервис «Связь без минусов», чтобы поддерживать абонентов в ситуациях, когда не удалось вовремя внести абонентскую плату. Обновление поможет клиентам оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться важными цифровыми инструментами даже при минусе на счету.

В «Связь без минусов» добавили портал «Госуслуг», мессенджер MAX, маркетплейс и банк Ozon, а также приложение «Магнит». Эти сервисы остаются доступны при минусе на балансе до трех дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня – для пользователей с посуточной тарификацией. Одновременно Т2 расширил список банков, чьи приложения работают при отрицательном балансе. К «Сберу», ВТБ, «Газпромбанку» и «Т-Банку», которые уже были доступны в сервисе, добавили «Дом.РФ», «Банк Россия», УБРиР, «ОТП Банк», «Синара Банк» и «Банк Центр-Инвест».

Помимо новых сервисов, в «Связи без минусов» по-прежнему доступны популярные мессенджеры, сервис 2ГИС, «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Абоненты в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера Т2 и экстренных служб, а также получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трех дней.

Услуга «Связь без минусов» работает во всех тарифах «Мой Т2», а также в «Везде онлайн», «Хватит!» Black, «Игровой» и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует сервис автоматически и предоставляет его бесплатно.

«Уже более восьми лет сервис «Связь без минусов» помогает нашим абонентам оставаться на связи в самых разных ситуациях. Сегодня мобильный телефон давно перестал быть просто средством общения – через него мы оплачиваем покупки, пользуемся государственными услугами, заказываем товары на маркетплейсах. Мы считаем, что жизнь клиента не должна останавливаться из-за задержки с оплатой тарифа, поэтому регулярно расширяем список сервисов, доступных при минусе на балансе. Т2 стремится поддерживать абонентов даже в непредвиденных ситуациях и давать им уверенность, что ключевые цифровые инструменты останутся под рукой», – резюмировал директор по продукту и клиентскому опыту Т2 Андрей Борзов. 
 
Реклама: ООО Т2 Мобайл. Erid: 2SDnjcDYEk3
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026