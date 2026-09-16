Международный межнациональный диктант в Пскове напишут на двух языках

Международная просветительская акция «Межнациональный диктант» впервые пройдет в Пскове на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова 17 и 18 сентября, говорится на сайте библиотеки.

Акция проводится в четвертый раз и объединяет участников из разных стран. Ее организатором выступает Библиотека иностранной литературы в Москве. Цель проекта — повысить интерес к изучению русского языка как иностранного через знакомство с произведениями русской классической литературы, а также способствовать межкультурному общению.

В этом году участникам предложат написать отрывок из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Текст представлен на русском языке и в переводах на 22 иностранных языка.

В Пскове диктант пройдет на английском и французском языках. 17 сентября в 13:00 участники напишут его на английском языке на втором этаже библиотеки в кабинете 204. 18 сентября в 10:30 состоится диктант на французском языке в СМАРТ-зале на первом этаже.

Акция пройдет не только в России, но и в других странах, в том числе в Афганистане, Египте, Испании, Кыргызстане, Ливане, Монголии, Палестине, Перу, Таджикистане и Южной Осетии.

По окончании диктанта участники получат сертификаты, а победители в каждой языковой группе — дипломы. Результаты будут опубликованы на сайте Псковской областной научной библиотеки после 30 сентября.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».