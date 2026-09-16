Псковский суд оштрафовал и отправил в колонию украинца за поддержку ВСУ

Псковский областной суд постановил приговор за оказание помощи Вооруженным силам Украины. В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что подсудимый – гражданин Украины, молодой человек 1999 года рождения. Проживая и работая на территории Российской Федерации, он переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский областной суд

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Мобильный телефон, принадлежащий иностранному гражданину и использовавшийся в процессе совершения преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.