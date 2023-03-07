Общество

Псковский облсовпроф поздравил жительниц региона с Международным женским днем

Псковский облсовпроф поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Поздравление председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова

«Мы выражаем огромную признательность и благодарность женщинам - мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. Ваша любовь, красота, забота и нежность делает нас, мужчин, сильнее, вдохновляет на добрые дела, поступки и свершения на благо семьи, родной земли и нашей Великой России. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаем вам всегда оставаться такими же яркими и неповторимыми!! Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким! С праздником!» - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте облсовпрофа.