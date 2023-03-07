Общество

«Весьма ленивые барышни»: спасатели рассказали о жизни псковских медвежат

О жизни найденных в Локнянском районе медвежат продолжает рассказывать «Центр спасения медвежат-сирот». Видео опубликовано в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы хотим показать вам наших прекрасных "бобовых" представительниц медвежьих яслей – Фасолинку и Горошинку. Эти девочки по-прежнему лидируют по своим размерам и весу. У них у обеих достаточно яркий, а на самом деле вредный (каким и должен быть у медведя) характер. И они обе – весьма ленивые барышни. Вместо того, чтобы бегать и активно играть, они предпочитают валяться, нехотя переползая с места на место», - рассказали в Центре.

Однако желание играть иногда побеждает их лень, и сотрудникам центра нам удалось заснять пару кадров. Смотрите и наслаждайтесь, и, кстати, обратите внимание, какие уже выросли зубки у этих меховых красоток! А теперь отгадайте: кто такой бодрый таким "стремительным" шагом присоединился к бобовым девицам?» - продолжили они.

В этом году в Центра поступило очень много ранних малышей, за каждым из которых необходимо тщательное наблюдение, потому что в столь малом возрасте медвежата еще уязвимые и подвержены разного рода рискам.

Фасолинка и Горошинка. Скриншот видео

Напомним, двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Медвежат изъяли из природы и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации с последующим выпуском в естественную среду обитания на территории Псковской области.