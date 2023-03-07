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Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в выставке «Экспотехностраж» в Петербурге

09.03.2023 10:35|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы примут участие в выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж. День передовых технологий», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой управления Росгвардии по Псковской области.

Выставка «Экспотехностраж» на несколько дней объединит экспертов и разработчиков инновационного рынка промышленного и высокотехнологичного оборудования и услуг в сфере безопасности. Проект ориентирован на специалистов отрасли, руководителей и сотрудников служб безопасности организаций и предприятий, сотрудников Росгвардии, представителей силовых ведомств страны, работников частных охранных организаций, специалистов силовых структур, разработчиков и производителей оборудования для сферы безопасности, а также представителей бизнес-сообщества.

Научно-деловая программа выставки «Экспотехностраж» даст возможность специалистам обменяться опытом и рассказать о лучших научных разработках и технологических достижениях в сфере безопасности общества и государства. Важными темами станут: перспективы развития инженерно-технических средств охраны, применение беспилотных воздушных судов, вопросы закупок на закрытых тендерных площадках, безопасность на промышленных предприятиях, инновационные разработки производителей средств оказания медицинской помощи, безопасность транспортной инфраструктуры, пожарная безопасность, перспективы развития кадрового потенциала, безопасность территориальных комплексов и многое другое. Отдельное внимание будет уделено теме информационной и кибербезопасности.

На пленарном заседании форума по информационной безопасности «Кибербезопасность как сервис» эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли и обменяются практическим опытом в области информационной безопасности, определят основные направления развития. Ключевыми спикерами станут ведущие специалисты ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), ФСБ, Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, Университета ИТМО и других организаций.

В рамках выставки будет работать центр деловых переговоров, который станет площадкой для прямого общения с закупщиками оборудования и специалистами в сфере безопасности, а также представителями Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы охраны и других ведомственных учреждений.

Центральным событием третьего дня выставки станет открытие Молодежного дня.

Одним из самых ярких акцентов станет Фестиваль военных оркестров, в котором примут участие не только представители Северо-Западного федерального округа, но и гости из Калининграда и Сыктывкара. В презентационной зоне выставки состоятся мастер-классы по рукопашному бою, выступления кинологов, а еще посетители смогут попробовать себя в интерактивном лазерном тире. Для гостей мероприятия будет работать настоящая полевая кухня. На парковке у павильона G пройдет профессиональное шоу от Военной автомобильной инспекции Росгвардии и партнера выставки – ООО «Игора Драйв».

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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