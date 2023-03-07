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Общество

Псковичей приглашают принять участие в акции «Рисуем Победу»

09.03.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Стартовала патриотическая акция «Рисуем Победу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Она проходит по всей России и в странах СНГ в рамках партпроекта «Новая школа» уже в 11-й раз.

Участниками акции могут стать дети всех возрастов, которые представят рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны.

«С каждым годом интерес к акции "Рисуем Победу" растёт. В прошлом году она собрала рекордное количество участников – более 750 тысяч человек! Дети показали всему миру, что помнят своих героев, знают, кто победил во Второй мировой войне, спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены и героям нашего времени – бойцам российской армии, вставшим на защиту суверенитета страны», – отметила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

В новом сезоне продолжится приём работ по двум традиционным номинациям: «Детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «Методическая разработка». Также появились и новые номинации: «Наследники Великой Победы» – спецноминация, посвящённая доблести бойцов российской армии, и «Рисуем Победу»: наш опыт» – для педагогов, которые могут представить собственные методические наработки по реализации акции среди учащихся.

Работы можно загрузить на сайт акции с 23 февраля до 1 мая 2023 года. 

Итоги подведут 9 мая – в День Победы.

В 2022 году выявили 77 победителей – по количеству лет, прошедших со дня завершения Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе.

Акцию «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы национальной премии «Патриот-2022» признали лучшей патриотической акцией страны.

Теги: #день Победы #рисунки
Источник: Псковская Лента Новостей
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