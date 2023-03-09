Общество

Туманность Розетка попала в объектив псковского астронома-любителя

Туманности Коготь омара и Розетка удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю Сергею Попову. Снимки он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов / «ВКонтакте»

«За февраль были удачные выезды под темное зимнее небо, но дымка, туманы и прочая взвесь не дали качественно отснять дипскай. Что-то пришлось совсем выкинуть, оставшиеся кадры выкладываю. Пожалуй, это больше для галочки, детализацией они не блещут, но ничего, надежды на весну остаются», - прокомментировал свои работы Сергей Попов.

Ранее Сергею Попову удалось сфотографировать звёздные треки над Священным холмом у деревни Старый Изборск Печорского района.