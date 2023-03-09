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Общество

Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%

09.03.2023 12:35|ПсковКомментариев: 0

С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов: 11 тысяч в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона. Общий объем операций достиг 7,5 млрд рублей, что на 15% превышает результат в начале прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. Лидером по способу перечисления средств стал сервис по реквизитам на банковский счет.

«Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. До конца года мы хотим нарастить общий объем переводов до 75 млрд рублей. ВТБ продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП», – отметил начальник управления «Переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов. 

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года ВТБ планирует увеличить их число до 20 стран.

По карточным переводам деньги списываются в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в банк ВТБ (Армения).

Теги: #банк #ВТБ #переводы
Источник: Псковская Лента Новостей
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