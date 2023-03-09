Общество

Названа причина популярности плюшевых «гусей-обнимусей» у россиян

Россияне полюбили плюшевых «гусей-обнимусей» из-за чувства одиночества и потребности в родительском внимании, рассказали психологи.

Нейропсихолог Ксения Космос привела данные статистики, согласно которым чувство одиночества в России испытывает 43% населения. Причинами этого состояния, по ее словам, могут быть недавние ограничительные меры в связи с пандемией, технический прогресс в целом и переход жизни в онлайн-формат. «Многие, даже если имеют близких людей рядом, не могут ощутить себя с ними в полной мере нужными и любимыми. Вот и происходит "гусезамещение"», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

В свою очередь, нейропсихолог Наталья Каурова считает важной причиной привязанности к мягким игрушкам попытку компенсировать недополученное в детстве родительское внимание. «Покупка игрушки может восприниматься "внутренним родителем" как наиболее доступный и простой способ услышать и реализовать потребности "внутреннего ребенка"», — уточнила она.

Гусь, вдохновивший производство игрушек, был персонажем компьютерной игры Untitled Goose Game (2019), творивший бесчинства в английской деревушке. Первым производителем разошедшихся на мемы гусей стала компания «Джимми Тойс», которая начала выпуск так называемых «гусей-обнимусей» разных размеров вплоть до человеческого роста.