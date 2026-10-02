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Пожарные отработали тушение возгорания на высоте 46 метров в Пскове

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Пожарно-тактические учения прошли на территории ООО «Элеватор Псков» с участием подразделений Псковского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Видео: МЧС России по Псковской области

По легенде учений, на кровле одного из производственных зданий произошло возгорание, которое угрожало распространиться и создать опасность для работников предприятия.

Пожарные отработали действия на высоте 46 метров. В полной экипировке, с рукавными линиями и дыхательными аппаратами они продемонстрировали навыки тушения пожара в сложных условиях.

Также участники проверили действия персонала предприятия при эвакуации и взаимодействии с экстренными службами.

В учениях задействовали 31 человека личного состава и семь единиц техники. Все поставленные задачи были выполнены.

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