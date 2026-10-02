Пожарные отработали тушение возгорания на высоте 46 метров в Пскове

Пожарно-тактические учения прошли на территории ООО «Элеватор Псков» с участием подразделений Псковского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Видео: МЧС России по Псковской области
По легенде учений, на кровле одного из производственных зданий произошло возгорание, которое угрожало распространиться и создать опасность для работников предприятия.
Пожарные отработали действия на высоте 46 метров. В полной экипировке, с рукавными линиями и дыхательными аппаратами они продемонстрировали навыки тушения пожара в сложных условиях.
Также участники проверили действия персонала предприятия при эвакуации и взаимодействии с экстренными службами.
В учениях задействовали 31 человека личного состава и семь единиц техники. Все поставленные задачи были выполнены.