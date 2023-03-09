Общество

Концерт для сотрудников и ветеранов СИЗО-2 состоялся в Великих Луках

Праздничный концерт для сотрудников и ветеранов СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области прошёл в музыкальной школе Великих Лук в преддверии Дня работников уголовно-исполнительной власти. Об этом на своей странице рассказал заместитель главы города Сергей Агарёв.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Как отметил Сергей Агарёв, работники уголовно-исполнительной власти отвечают за одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности – гарантируют строгое соблюдение принципа неотвратимости наказания, способствуют укреплению веры граждан в торжество закона и справедливости.

«Выполнение задач, стоящих перед работниками уголовно-исполнительной системы, требует особых знаний и профессиональных навыков, мужества, решительности и большого самообладания. Всеми этими качествами в полной мере обладают сотрудники федерального казенного учреждения СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Благодарим всех сотрудников за высокопрофессиональное и ответственное исполнение служебных обязанностей и верность долгу. Отдельную признательность выражаем ветеранам уголовно-исполнительной системы, много лет отдавшим работе в ведомстве», – отметил Сергей Агарёв и пожелал работникам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, новых достижений и успехов в служении Отечеству.