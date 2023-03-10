Кардиолог назвала психологические причины возникновения инфаркта

Переживание за здоровье может негативно сказаться на организме и спровоцировать инфаркт, сообщила врач-кардиолог Анна Кореневич. Также тревожность может нарушать ритм сердца и вызвать сердечную недостаточность.
«Постоянный страх за здоровье как раз портит здоровье намного быстрее, чем вредная еда и вредные привычки», - отметила врач в своем Telegram-канале.
Состояние человека взаимосвязано с постоянным страхом возникновения сердечного приступа. Излишняя тревожность не обезопасит человека, а только увеличит риски возникновения инфаркта. Адреналин, который выделяется в стрессовом состоянии, разрушает сосуды, пишет RuNews24.