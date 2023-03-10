Общество

Цесарок и фазанов выращивают в крестьянских хозяйствах Псковской области

На фермерских хозяйствах Псковской области, помимо кур, выращивают перепелок, остальная птица – это утки, гуси, индейки, цесарки, фазаны и даже страусы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

В Псковской области на начало 2023 года содержалось 1,7 млн голов сельскохозяйственной птицы. Это на 4,1% больше, чем год назад.

Лидирующие позиции в птицеводстве занимают сельскохозяйственные организации – на их долю приходилось 79,5% птичьего поголовья. В хозяйствах населения содержалось 19,3%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 1,2% всего поголовья птицы.

Какие виды птицы выращивают в регионе, можно судить по данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Самой распространенной птицей стали куры: только они выращивались на птицефабриках области, а в хозяйствах населения составляли 88% от всего поголовья птицы.