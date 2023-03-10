Общество

Две кошки не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

Две кошки не прошли ветеринарный контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-эстонской границе РФ в МАПП «Шумилкино» государственный инспектор управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС двух кошек, которые перевозились в автотранспортном средстве из Латвии в Москву.

В ветеринарных паспортах домашних животных отсутствовали отметки компетентного органа страны-экспортера о проведении клинического осмотра животных в течение 14 дней перед их отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запретили. Оформлена декларация о возврате «живого» груза. Кошек вернули на сопредельную территорию.