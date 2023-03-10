Общество

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН

Пункт отбора на службу по контракту работает в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковичей приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и за его пределами.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы: с 8.00 до 18.00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

Подробности можно узнать по телефону: 8-112-73-43-13.