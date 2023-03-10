Попробовать выиграть 100 тысяч рублей за фотографию дерева предлагают псковичам

Всероссийский фотоконкурс «Деревья - памятники живой природы» стартовал в рамках деятельности Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
«Цель фотоконкурса - запечатлеть первозданную красоту деревьев, памятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и культурную ценность для нашей страны, оказать содействие развитию внутреннего туризма в РФ, путем привлечения внимания к регионам, как месту произрастания исторических деревьев», - рассказали в региональном правительстве.
Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые - лесоводы и экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.
Призовой фонд:
Партнер фотоконкурса — ООО «Здоровый лес».
Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт программы «Деревья — памятники живой природы» в раздел «Фотоконкурс» и перейти на страницу загрузки фоторабот, нажав кнопку «Принять участие».
Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 октября.
Итоги фотоконкурса опубликуют 1 ноября на сайте программы.
Лучшие работы, по мнению жюри, будут опубликованы в подарочном фотоальбоме «Уникальные деревья России», том 2.