Общество

Попробовать выиграть 100 тысяч рублей за фотографию дерева предлагают псковичам

Всероссийский фотоконкурс «Деревья - памятники живой природы» стартовал в рамках деятельности Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Цель фотоконкурса - запечатлеть первозданную красоту деревьев, памятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и культурную ценность для нашей страны, оказать содействие развитию внутреннего туризма в РФ, путем привлечения внимания к регионам, как месту произрастания исторических деревьев», - рассказали в региональном правительстве.

Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые - лесоводы и экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.

Призовой фонд:

1 премия — 100 000 рублей;

2 премия — 60 000 рублей;

3 премия — 30 000 рублей.

Партнер фотоконкурса — ООО «Здоровый лес».

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт программы «Деревья — памятники живой природы» в раздел «Фотоконкурс» и перейти на страницу загрузки фоторабот, нажав кнопку «Принять участие».

К участию принимаются фотографии только деревьев, которые занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и утверждены в списке, размещенном на сайте программы.

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 октября.

Итоги фотоконкурса опубликуют 1 ноября на сайте программы.

Лучшие работы, по мнению жюри, будут опубликованы в подарочном фотоальбоме «Уникальные деревья России», том 2.