Общество

Псковский губернатор поздравил архивистов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 10 марта, посетил Государственный архив Псковской области с тем, чтобы поздравить специалистов с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что областной архив проводит большую исследовательскую работу и реализует много совместных проектов, в том числе с правительством области. К примеру, недавно общими усилиями был открыт Музей оккупации Псковской области. «Каждый раз вы находите что-то новое в документах и умеете это интересно представить, чтобы жители и гости города смогли прикоснуться и познакомиться с редкими артефактами. Спасибо вам за работу», — сказал губернатор и вручил коллективу госархива благодарственное письмо правительства области.

Сейчас в архиве развернута экспозиция фамильных гербов дворян Псковской губернии. Директор архива Наталья Исакова подчеркнула, что ее тематика соотносится с темой Дня открытых дверей в архиве — генеалогия. Так, большая часть гербов псковских дворян была разработана Геральдической конторой при Сенате, как, к примеру, герб Голенищевых-Кутузовых. Современным правопреемником такой организации стал Геральдический совет при президенте РФ, который не так давно утверждал герб Псковской области.

Помимо гербов на выставке можно увидеть генеалогические древа дворянских родов, копии жалованных грамот, которыми утверждалось закрепление герба.

Отдельное место занимает стенд находок в архивных документах, которые ранее не были изучены. В их числе фрагмент гусиного пера, обнаруженный в документах XVIII века канцелярии псковского губернатора. В делах найдена неврученная медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года», копоушки — популярный предмет личной гигиены в XVIII-XIX веках, а также букет полевых цветов, оставленный в документах времен Первой мировой войны, с шутливым посланием:

«Стихами писать я не могу

Но что перенес, то скажу.

Я сегодня сам не в духе,

потому что получил

незначительных две плюхи

от молоденькой старухи».

«В архиве всегда можно найти как документы на любую тему, так и уникальные вещи», — отметила Наталья Исакова.

Губернатор Михаил Ведерников внимательно осмотрел экспозицию и пожелал архивистам и исследователям не останавливаться на достигнутом и радовать жителей и гостей региона новыми находками.