Общество

Конкурс на создание единого молодёжного бренда запустили в Псковской области

Центр молодёжи и общественных инициатив запустил конкурс на создание единого молодёжного бренда Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

К участию приглашаются художники, дизайнеры, специалисты в области креативных индустрий, а также любой желающий от 16 лет.

Заявки с эскизами будущего бренда принимаются до 20 марта на электронную почту konkurs.pskovmol@gmail.com.

«Участвуйте в создании нашего уникального молодёжного бренда Псковской области! Пусть он будет самым ярким, оригинальным и запоминающимся, пусть раскроет позитивный имидж и исторические особенности нашего региона. Представьте, в одежде с этой символикой молодёжь будет представлять нашу область на всех областных и всероссийских конкурсах, форумах и фестивалях. И авторство может принадлежать именно вам! Так что дерзайте! Нам кажется, что это так же ответственно, как создать форму для олимпийской сборной! Поэтому желаем вам удачи!» – отметили организаторы.

Подробности в Положении конкурса.