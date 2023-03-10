Общество

Что можно увидеть с колокольни древнего псковского храма, показал Борис Елкин

Интересный вид на площадь Ленина представил глава Пскова Борис Елкин. Современные фотографии и снимок более чем столетней давности опубликованы в воскресенье, 12 марта, в Telegram-канале муниципального руководителя.

«Если подняться на колокольню церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца можно увидеть интересный вид на площадь Ленина. Почти как на фотографии 1914 года, где запечатлен городской рынок.

А ведь когда-то здесь был Торг. Вокруг него располагались храмы, у самой городской стены – княжий двор, каменные палаты, караульни и другие постройки.

Здесь можно было купить все, что угодно: от золота и драгоценных камней, до сена и дров. На городской площади проходили полковые смотры», - напомнил глава города.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина