Общество

Атлантический циклон окажет влияние на погоду на Северо-Западе России

На погоде Северо-Запада России скажется влияние атлантического циклона на предстоящей неделе, поэтому ожидаются дожди, переходящие в снег, и лишь в понедельник и пятницу существенные осадки маловероятны.

Днём на севере и востоке региона от −3 до +2˚, на юго-западе от +2 до +7˚, в понедельник – на 4–5° прохладнее, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Центральной России в понедельник преимущественно без осадков, днём до 0˚. Со вторника в регион вместе с дождевыми тучами начнут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы, и показания термометров повысятся от +3 до +8˚.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди, в понедельник и пятницу без существенных осадков. В понедельник днём около 0°, затем воздух прогреется от +4 до +7˚.

В Москве в понедельник существенные осадки маловероятны, днём от −1 до +1˚. Со вторника в мегаполисе небольшие дожди, потеплеет от +4 до +7˚.