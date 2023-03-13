Парк у реки Милевки очень важен для псковичей – Денис Иванов

Парк у реки Милевки очень важен для жителей Пскова ввиду отсутствия общественных мест для отдыха в округе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области Денис Иванов.
Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове планируют завершить в конце августа 2023 года. Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Также на территории парка проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, создадут наружное освещение.
В результате аукциона контракт выиграла ООО «Стройсистема». Цена контракта - 41 млн 782 тысяч 440 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.
Благоустройство парка осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова.