Общество

Парк у реки Милевки очень важен для псковичей – Денис Иванов

Парк у реки Милевки очень важен для жителей Пскова ввиду отсутствия общественных мест для отдыха в округе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Псковской области Денис Иванов.

«Парк очень важен для жителей ввиду отсутствия общественных мест в округе. Жителям для прогулок приходится идти в центр города, а это неудобно, особенно с маленькими детьми», – отметил Денис Иванов.

Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове планируют завершить в конце августа 2023 года. Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Также на территории парка проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, создадут наружное освещение.

В результате аукциона контракт выиграла ООО «Стройсистема». Цена контракта - 41 млн 782 тысяч 440 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.

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«Я уверен, что в администрации города работают профессионалы. Так что ждем весны и хороших новостей по нашему парку!» – отметил Денис Иванов.

Благоустройство парка осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова.