Общество

Определен подрядчик на благоустройство парка у реки Милевка в Пскове

Благоустройством парка у реки Милевка в Пскове займется ООО «Стройсистема». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Для тротуаров и дорожек предусмотрено асфальтобетонное покрытие, травмобезопасное покрытие, тротуарная и тактильная плитки.

Проведут работы по озеленению, установят малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, создадут наружное освещение.

Для детей планируется установить карусель, качели-балансиры, маятниковые качели. Кроме того, проведут монтаж игрового комплекса и качели-кольца.

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Цена контракта - 41 млн 782 тысяч 440 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова.

Парк будет облагорожен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».. Работы планируют завершить в конце августа 2023 года.