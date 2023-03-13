Общество

Почти 4 тысячи вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю

3 836 вызовов отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 6 по 12 марта медработники выезжали 330 раз для оказания помощи в общественных местах и 10 раз для оказания медицинской помощи на места дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 14 раз.

Медики скорой помощи за неделю 606 раз приезжали на вызовы к детям и 45 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 394 раза вызывали скорую помощь по ОРВИ. Кроме того, совершала вылет санитарная авиация.