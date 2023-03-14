Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 49 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 669. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.
Выздоровело от заболевания за сутки 49 человек, всего от COVID-19 в регионе избавились 125 176 пациентов. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –42324/15
- Великие Луки –18331/2
- Бежаницкий район –1634/1
- Великолукский район –2880/0
- Гдовский район –2266/0
- Дедовичский район –3123/6
- Дновский район –1030/1
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1079/0
- Локнянский район –1231/1
- Невельский район –5723/2
- Новоржевский район –1367/2
- Новосокольнический район –3338/1
- Опочецкий район –3890/4
- Островский район –6134/2
- Палкинский район – 1307/4
- Печорский район – 3045/0
- Плюсский район – 2004/0
- Порховский район – 4622/1
- Псковский район – 9817/4
- Пустошкинский район – 1612/0
- Пушкиногорский район – 1839/0
- Пыталовский район – 1943/0
- Себежский район –3031/1
- Стругокрасненский район – 2154/1
- Усвятский район – 750/1