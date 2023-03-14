Общество

Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 49 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 669. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровело от заболевания за сутки 49 человек, всего от COVID-19 в регионе избавились 125 176 пациентов. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: