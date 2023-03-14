Общество

В Пскове после длительной болезни скончалась директор школы №13 Ирина Белякова

Директор средней общеобразовательной школы №13 города Пскова Ирина Белякова скончалась 13 марта на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Ирина Валентиновна многие годы своей жизни посвятила педагогической деятельности. С 1988 по 1989 годы она работала преподавателем математики в Опочецком педагогическом училище. С 1989 по 1990 годы была учителем математики средней школы №13. Затем являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №13 (с 1990 по 2001 годы)», - отметили в администрации.

В 2001 году Ирину Белякову назначили директором средней общеобразовательной школы №13. Она возглавляла эту образовательную организацию более 20 лет.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования города Пскова была удостоена ведомственной награды «Отличник народного просвещения».

«Будучи неравнодушным человеком, компетентным руководителем, Ирина Валентиновна заслужила признание и уважение среди обучающихся и коллег», - уточнили в пресс-службе.

Управление образования администрации города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким. «Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии», - отметили в управлении образования.