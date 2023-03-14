Общество

Доля детей среди заболевших COVID-19 в Псковской области за неделю составила 10%

Количество заболеваний коронавирусом в Псковской области на 10-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 91 случай (на 25,9%), заболеваемость составила 41,92 на 100 тысяч населения (260 случаев), что ниже заболеваемости по РФ (55,04) на 23,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев в виде ОРВИ протекают 242 случая (93,1%), в виде пневмонии – 18 случаев (6,9%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 10% детей в возрасте до 18 лет (26 человек) и 90% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Гдовский, Псковский, Стругокрасненский, Порховский, Печорский, Опочецкий, Пушкиногорский, Палкинский районы, Псков,

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в восьми районах области: Гдовский, Дедовичский, Опочецкий, Палкинский, Печорский, Псковский, Пушкиногорский, Стругокрасненский. В пяти районах области случаев не зарегистрировано: Бежаницкий, Дновский, Красногородский, Локнянский, Усвятский.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилось на 35,6% (на 79 случаев) и составила 68,28 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости в 1,6 раза. В том числе в 1,5-3 раза областная заболеваемость превышена в Пскове, Печорском, Опочецком, Пушкиногорском, Палкинском районах.