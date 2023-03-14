Общество

Сотрудники Wildberries планируют устроить забастовку из-за новой системы штрафов

Cотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решили объявили забастовку из-за новой системы штрафов, предусматривающей удержание до 100% платы за бракованный товар, сообщает «Лента.ру».

«Протесты начались, в первую очередь, из за депремирования за брак в размере 20% от стоимости товара. Этот товар потом пускали по кругу по многим ПВЗ и со всех списывали деньги. Вслед за этим Wildberries решил ввести полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, оспорить это нельзя», — объяснил менеджер одного из ПВЗ Wildberries Денис.

С сегодняшнего дня, по его словам, вся зарплата сотрудника может быть списана за долги, именно это и стало «последней каплей». У самого Дениса за полгода долгов набралось на 350 тысяч рублей: «170 тысяч я выплатил, осталось 180 тысяч. Но эта сумма не уменьшается, а только становится больше».

«Если Wildberries продолжит и дальше списывать 100% с сотрудников, то работать никто не будет, все точки закроются. Найти столько менеджеров на место ушедших нереально. Да никто и не захочет работать в таких условиях», - заключил работник ПВЗ.

Ранее сообщалось, что Wildberries вынуждают прекратить брать плату за возврат товаров.