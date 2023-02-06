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Общество

Wildberries вынуждают прекратить брать плату за возврат товаров

07.02.2023 09:56|ПсковКомментариев: 0

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: общественники намерены заставить online-продавца Wildberries (WB) отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу.

Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее. В этом случае незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за то, чтобы вернуть товар из пункта выдачи заказов на склад. Об этом ОПИ упомянула в письме в службу, сообщают «Известия».

Закон о защите прав потребителей установил: если покупатель отказывается от товара, ему следует вернуть средства, но из них вычитают оплату доставки возвращенного товара от потребителя продавцу, сказано в документе.

«Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания», — сказано в письме ОПИ.

Но у Wildberries другая практика работы с товаром. Компания предусматривает два варианта доставки: до двери потребителя, а также в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Последние, согласно документам онлайн-продавца, являются его обособленными подразделениями, подчеркнули в ОПИ.

Общественники уверены: если человек получил качественный товар на таком пункте выдачи, а не к своей двери, после чего отказался от продукции по какой-то причине (речь идет не о браке), то компания не должна удерживать с покупателя деньги. Ведь перемещение товара происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри ее структур.

Учитывая всю эту фактуру, ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить, законно ли WB использует эту практику и взимает с человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара.

Теги: #торговля #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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