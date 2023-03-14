Общество

Почти 7 млн рублей маткапитала псковичи направили на образование детей

163 семьи в Псковской области с начала 2023 года направили средства материнского капитала на образование детей на общую сумму 6,7 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Отделения Социального фонда обмениваются информацией с 27,5 тыс. образовательных организаций по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. В Псковской области такие соглашения заключены со 106 образовательными организациями.

«Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение ребенка, необходимо было представить в фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением Социального фонда и образовательной организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение Социальный фонд запросит самостоятельно», - пояснили в организации.

Заявление можно подать онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, а также лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

«Изменения, введенные с августа прошлого года, сделали образовательное направление материнского капитала еще более востребованным. Теперь средствами можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами», - рассказали в СФР.

Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.