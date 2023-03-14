Общество

Wildberries увольняет всех сотрудников, участвующих в забастовке

Wildberries увольняет всех сотрудников, участвующих в забастовке, в то же время владельцам пунктов выдачи заказов блокируют аккаунты, пишет Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

По информации канала, с сотрудниками расстаются очень быстро. Работников маркетплейса в Кемерово предупредили, что их учетные записи будут заблокированы в течение часа, а договоры ГПХ расторгнуты. С теми, кто работал в Wildberries по трудовому договору, будет разбираться кадровый отдел.

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Кроме сотрудников, маркетплейс «расстается» и с владельцами пунктов выдачи заказов, которые вчера ходили в офис, чтобы обсудить новые штрафы, ставшие причиной бунта. Их обвиняют в нарушении пункта 8.15 оферты — того самого, который запрещает критиковать Wildberries, и уведомляют о блокировке пунктов выдачи заказов. По словам собственников пунктов, компания уже выслала фуры, чтобы забрать товар.