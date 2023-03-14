Общество

Вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят в Пскове

Псковская область присоединится к Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Псковское региональное отделение Российского Красного Креста по традиции проведет целый ряд мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности в вопросах распространенности и профилактики туберкулеза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Так, 23 и 24 марта с 9.00 до 12.00 на территории противотуберкулезного диспансера Псковской области (улица Красноармейская, 16) будет проводиться бесплатное флюорографическое обследование всех желающих.

23 и 24 марта с 13.00 до 16.00 на площади Ленина пройдет информационная акция, в ходе которой волонтеры Красного Креста и других молодежных организаций распространят буклеты о туберкулезе.

Актуальные вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят 24 марта в Пскове на круглом столе. Мероприятие пройдет на площадке регионального отделения Российского Красного Креста. Ожидается, что в обсуждении вопросов профилактики и борьбы с туберкулезом примут участие специалисты регионального комитета по здравоохранению, противотуберкулезного диспансера, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также представители профильного профсоюза.

Напомним, что Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. Он нацелен на привлечение внимания общественности к профилактике заболевания и расширение противотуберкулезной деятельности. Всероссийская акция Российского Красного Креста проходит по всей России в период с 22 по 25 марта в рамках реализации федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».