Общество

Итоги соревнований специалистов-кинологов подвели в областном УФСИН

В этом году ежегодные соревнования кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ прошли на базе ИК-2 в деревне Крюки Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В борьбу за первенство вступили специалисты-кинологи исправительных учреждений и следственных изоляторов УФСИН, а также приглашенные гости – представители кинологического отдела Псковской таможни.

Программа мероприятия состояла из шести испытаний. Участникам необходимо было проявить мастерство в поиске и обнаружении наркотических и психотропных веществ в отдельно стоящем автомобиле, в багаже, на местности, в ряде транспортных средств, в помещении и одежде людей. За работой дуэтов следило компетентное жюри.

«Волнение и капризы погоды никак не сказались на результатах выступлений соревнующихся. С поставленными задачами кинологи и их четвероногие напарники справились успешно», - отметили в ведомстве.

По итогам состязаний обладателем переходящего кубка победителя стала начальник кинологического отделения СИЗО-2 областного УФСИН Анжелика Алексеева и ее верный помощник - служебная собака Рокси. Второе и третье призовые места заслуженно разделили между собой гости мероприятия – сотрудники таможни: Владимир Дунаев со служебной собакой Елисей Буза и Андрей Ефимов с собакой по кличке Айрон.

Победителей наградили грамотами, которые им вручил заместитель начальника пенитенциарного ведомства Денис Красносельский. Также представителей Псковской таможни отметили благодарственным письмом от имени начальника УФСИН России по Псковской области за укрепление профессиональных связей и межведомственное взаимодействие.