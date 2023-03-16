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Общество

Память жертв палачей латышского легиона СС почтили в Псковской области

16.03.2023 16:41|ПсковКомментариев: 0

Память воинов Красной армии, которые сражались против латышских легионеров СС, почтили сегодня, 16 марта, в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». 

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В акции памяти приняли участие представители общественности и молодежной организации, депутаты, партийцы, жители города.

«Сегодня важный день – день скорби по тем людям, которые пали от рук латышских ССовцев, палачей. Нас никто не сломает никаким образом. Всем европейцам мы сегодня даем понять, что свою историю мы никогда не забудем, не перепишем. То, что они воевали в составе фашистской армии, мы не простим. Именно 16 марта Красная Армия сражалась с латышскими стрелками здесь, на этом месте. Пусть молодежь помнит эти даты и не забывает никогда, – подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Армен Мнацаканян.

Участники митинга собрались у обелиска в Парке Победы в городе Острове. Эта встреча прошла в день так называемого Дня памяти латышских легионеров, который отмечается в Латвии именно 16 марта.

16 марта 1944 года Красная Армия столкнулась с латышскими добровольцами СС, которые защищали подступы к Пскову на укреплённой немецкой оборонительной линии «Пантера», а в июле разгромила их под Островом. Доподлинно известно, что эти пособники фашистов участвовали в массовых убийствах мирного населения и военнопленных на оккупированной Псковщине.

Некоторые из военных преступников не понесли наказания до сих пор. Акция памяти жертв латышских легионеров организована Российским военно-историческим обществом как призыв не допустить реабилитации фашизма и его пособников.

«Акция памяти в Острове проходит под призывом – не допустить повторения фашизма. Напомню, что в Латвии в этот день проходят шествия в память о латышских легионерах СС. Это шествие - оправдание фашизма и глумление над памятью его жертв. Часть жителей Латвии считает легионеров героями. Цель нашей акции – почтить память жертв и сохранить историческую память. В свою очередь региональное отделение РВИО будет делать все возможное для того, чтобы будущие поколения помнили о преступлениях фашизма», – сказал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Участники акции возложили к обелиску цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #остров
Источник: Псковская Лента Новостей
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