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Общество

Врач дал рекомендации по улучшению качества сна

17.03.2023 07:45|ПсковКомментариев: 0

Красное мясо, орехи и курение вечером ухудшают качество сна, при этом благотворное влияние оказывают рыба, творог, овощи, зелень и не очень сладкие фрукты и ягоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников во Всемирный день сна, который отмечают 17 марта.

«Процесс пищеварения оказывает сильное влияние на качество сна, поэтому нежелательно ужинать перед самым сном. Оптимально сделать это за 2–3 часа. Не рекомендуется ужинать тяжелой пищей, которая сложно переваривается. Например, жирное, копченое, острое, соленья, пряное, фаст-фуд, красное мясо, грибы, орехи. Однозначно ухудшат засыпание и качество сна чрезмерное употребление алкоголя, кофе и сигареты. Вместо отдыха организм будет заниматься чисткой от токсинов», - рассказал Тяжельников.

По его словам, благотворное влияние на сон оказывает облегченная пища без избытка жиров и специй. Это могут быть отварное нежирное мясо, рыба, творог, яйца, овощи и зелень. Можно включать в вечернее меню не очень сладкие фрукты и ягоды.

«Кефир имеет безусловную пользу. Он является источником кальция, который хорошо усваивается в вечернее время, ферментов, витаминов: А, В, С. Поэтому, если у человека нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости, то это хороший способ снять симптомы голода и альтернатива желанию съесть что-то менее полезное на ночь. Важно, чтобы напиток был хорошего качества», - добавил собеседник агентства.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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