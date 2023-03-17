Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
факторинг для бизнеса
Псковское гостеприимство
досрочный выход на пенсию
построй дом своей мечты
и снова в грязи
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
Защита для псковских предпринимателей
о показаниях электросчётчика
Оплата за ОДН с марта
Парк у реки Милевки
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Общество 17.03.2023 07:000 Оттепель сменится холодами и гололедицей на Северо-Западе России 17.03.2023 22:000 Ученые обнаружили пластиковые камни на острове в Атлантическом океане 17.03.2023 21:200 Почти 60 псковских работодателей получили субсидии за трудоустройство 17.03.2023 20:400 Названо лучшее структурное подразделение псковского управления ФССП России 17.03.2023 20:220 Социальные пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3% 17.03.2023 20:200 Впервые аттестация руководителей образовательных организаций Псковской области проходит в открытом режиме
 
 
 
Самое популярное 13.03.2023 18:393 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 60 псковских работодателей получили субсидии за трудоустройство

17.03.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

С марта 2021 года в Псковской области действует программа господдержки работодателей при найме граждан из центров занятости населения. За это время было трудоустроено 149 жителей области, а 57 работодателей региона получили субсидии на сумму более 5,7 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Согласно программе, субсидия положена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустроившим безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, сокращением штата или находящихся под риском увольнения, в том числе, отправленных в неоплачиваемый отпуск, либо переведённых на неполный рабочий день. Также на субсидию могут рассчитывать страхователи, взявшие на работу выпускников колледжей и вузов, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, многодетных и одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

По правилам страхователь должен оформить работника на условиях полного рабочего дня с учётом режима рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком организации.

«Программа субсидирования найма при соблюдении определенных условий позволяет компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда новых сотрудников, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. - В регионе размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, которые увеличиваются на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных».

Субсидия псковским работодателям предоставляется ОСФР по Псковской области за первый, третий и шестой месяцы работы принятых работников. Первый платёж направляется отделением страхователю через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три, третий – через шесть.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в службу занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После принятия на работу сотрудника - направить заявление в ОСФР по Псковской области через «Личный кабинет страхователя».

Теги: #трудоустройство #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 198 человек
17.03.2023, 22:000 Ученые обнаружили пластиковые камни на острове в Атлантическом океане 17.03.2023, 21:400 Гдовичка и великолучанка фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев 17.03.2023, 21:200 Почти 60 псковских работодателей получили субсидии за трудоустройство 17.03.2023, 21:001 В России двое мужчин расчленили собутыльника лобзиком
17.03.2023, 20:510 Кремль назвал ничтожным решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина 17.03.2023, 20:400 Названо лучшее структурное подразделение псковского управления ФССП России 17.03.2023, 20:220 Социальные пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3% 17.03.2023, 20:200 Впервые аттестация руководителей образовательных организаций Псковской области проходит в открытом режиме
17.03.2023, 20:141 Губернатора сменили в одном из российских регионов 17.03.2023, 20:110 Дореволюционные образовательные учреждения Пскова раскроются в новом квесте проекта «Лики города» 17.03.2023, 20:060 Проблемы со сном связали с ухудшением здоровья мозга 17.03.2023, 20:040 Вострецов отреагировал на решение Международного уголовного суда об «аресте» Путина
17.03.2023, 20:000 «Крымские истории» расскажут псковским школьникам 17.03.2023, 19:400 Студенты-иконописцы из Московской духовной академии приехали на практику в Псков 17.03.2023, 19:320 Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией 17.03.2023, 19:200 Прием граждан провел начальник псковского УФСИН
17.03.2023, 19:110 Агрономы Пскова назвали сорта лука, которые подойдут для проращивания на перо 17.03.2023, 19:100 Псковским строителям предлагают побороться за звание лидера отрасли 17.03.2023, 19:040 В России прокомментировали решение Международного уголовного суда об «аресте» Путина 17.03.2023, 19:000 Самые полезные овощи для пожилых людей назвала врач
17.03.2023, 18:450 Более 1200 ДТП зарегистрировали на дорогах Великих Лук за год 17.03.2023, 18:270 Некоторые фильмы компании Disney уберут из каталога онлайн-кинотеатра Оkko 19 марта 17.03.2023, 18:250 Стали известны итоги жеребьевки футбольных еврокубков 17.03.2023, 18:150 Коммунальные услуги на 9 млрд рублей предоставили псковичам в 2022 году
17.03.2023, 18:010 Родители псковских школьников написали ЕГЭ в рамках всероссийской акции 17.03.2023, 18:000 Королевская делегация из Петербурга примет участие в суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023» 17.03.2023, 18:002 Вице-премьер призвала россиян к осознанному потреблению 17.03.2023, 17:580 Псковских юнармейцев наградили за активное участие в патриотическом движении
17.03.2023, 17:530 Назван самый невостребованный маршрут псковского аэропорта 17.03.2023, 17:501 «Дабришутинг»: Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников. ВИДЕО 17.03.2023, 17:450 Псковичи за год потратили на ритуальные услуги около 400 млн рублей 17.03.2023, 17:390 Годовой план по замене лифтов выполнили в Псковской области
17.03.2023, 17:370 Николай Козловский рассказал о наиболее важных вопросах сессии Великолукской гордумы 17.03.2023, 17:330 Первый межрегиональный форум ТИКов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.03.2023, 17:310 Пьяного водителя скутера выявили в Плюссе 17.03.2023, 17:240 Великолукская академия физкультуры и спорта стала чемпионом СЗФО по мини-футболу
17.03.2023, 17:090 Псковское отделение ЛДПР закупило пряжу для «швейбата» 17.03.2023, 17:040 Зиму — вон! ИНФОГРАФИКА 17.03.2023, 17:010 Депутат Госдумы назвал цифровой рубль третьей формой национальной валюты 17.03.2023, 16:580 Великолучанин лишился ног из-за упавшей плиты на заброшенном заводе
17.03.2023, 16:530 Секретарь белорусской ЦИК выступила на межрегиональном форуме в Пскове 17.03.2023, 16:480 Мемориальная выставка «Шаляпин и я» появится на вокзале в Пскове 17.03.2023, 16:460 Меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период ввели в Пскове 17.03.2023, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта
17.03.2023, 16:341 Лучше сразу применять ДЭГ и не отставать от других регионов - Александр Котов  17.03.2023, 16:290 Доверчивые псковички лишились миллиона рублей после звонков «из банка» 17.03.2023, 16:280 Великолукские депутаты оценили качество капремонта в школе №1 17.03.2023, 16:240 V Международный конкурс краеведов стартовал в Пскове
17.03.2023, 16:191 Михаил Ведерников: Избирательная система России чутко реагирует на все вызовы 17.03.2023, 16:120 Более 70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 17.03.2023, 16:110 Временную комиссию по вопросам здравоохранения создали в Великих Луках 17.03.2023, 16:040 ДЭГ-2023 может стать самым масштабным в России - Элла Памфилова
17.03.2023, 16:000 Красногородская школа задерживала выплаты работникам при увольнении 17.03.2023, 15:590 Латвия запретила въезд певцу Шаману 17.03.2023, 15:510 Избирательная система в Псковской области отличается новациями - Элла Памфилова 17.03.2023, 15:440 Весна грязна: что говорят псковичи о начавшемся потеплении в соцсетях
17.03.2023, 15:431 Псковский регион будет сотрудничать с Курской и Запорожской областями в сфере туризма 17.03.2023, 15:370 В Петербурге раскрыли убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад 17.03.2023, 15:330 Игру на знание истории и географии Крыма провели в Великих Луках 17.03.2023, 15:300 Первый межрегиональный форум ТИКов торжественно стартовал в Пскове 
17.03.2023, 15:270 Молодой российский поэт о Михайловском: Вернётся смысл жизни 17.03.2023, 15:220 Псковичи устроили флешмоб и выстроились в форме Крымского полуострова 17.03.2023, 15:170 «Прекрасный малыш»: кубанский чайник продают в Пскове за 10 тысяч рублей 17.03.2023, 15:151 Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей
17.03.2023, 15:070 «В фокусе»: подешевело ли жилье в Псковской области? 17.03.2023, 15:010 Сериал о княгине Ольге для Первого канала снимет Валерия Гай Германика 17.03.2023, 14:480 Природный газ запустили в поселке Кунья 17.03.2023, 14:430 День рождения «Михайловского» отмечают 17 марта
17.03.2023, 14:350 В Дно, Выскоди и Искре провёл приёмы граждан Александр Котов 17.03.2023, 14:260 ВТБ нарастил продажи автокредитов в Псковской области на 30% 17.03.2023, 14:191 Суд вынес приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках 17.03.2023, 14:160 Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО
17.03.2023, 14:000 «Квартирник»: «ФОЛЬК MIX» о народном рок-н-ролле, популярности и событиях культурного календаря. ВИДЕО 17.03.2023, 13:570 Неизвестное смертельное инфекционное заболевание обнаружили в Танзании 17.03.2023, 13:450 Беременная седьмым ребенком псковичка незаконно получила деньги маткапитала и попала под суд 17.03.2023, 13:371 Представитель ГИБДД о роли «вафельницы» во время ремонта Ольгинского моста
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru