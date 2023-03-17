Общество

Почти 60 псковских работодателей получили субсидии за трудоустройство

С марта 2021 года в Псковской области действует программа господдержки работодателей при найме граждан из центров занятости населения. За это время было трудоустроено 149 жителей области, а 57 работодателей региона получили субсидии на сумму более 5,7 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Согласно программе, субсидия положена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустроившим безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, сокращением штата или находящихся под риском увольнения, в том числе, отправленных в неоплачиваемый отпуск, либо переведённых на неполный рабочий день. Также на субсидию могут рассчитывать страхователи, взявшие на работу выпускников колледжей и вузов, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, многодетных и одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

По правилам страхователь должен оформить работника на условиях полного рабочего дня с учётом режима рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком организации.

«Программа субсидирования найма при соблюдении определенных условий позволяет компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда новых сотрудников, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. - В регионе размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, которые увеличиваются на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных».

Субсидия псковским работодателям предоставляется ОСФР по Псковской области за первый, третий и шестой месяцы работы принятых работников. Первый платёж направляется отделением страхователю через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три, третий – через шесть.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в службу занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После принятия на работу сотрудника - направить заявление в ОСФР по Псковской области через «Личный кабинет страхователя».