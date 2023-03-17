Общество

Псковским строителям предлагают побороться за звание лидера отрасли

Стартовал III Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Лидеры строительной отрасли» - открытый отраслевой конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель проекта и т. п.)

Цель конкурса - выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев — участников конкурса.

Организатор конкурса — Всероссийский центр национальной строительной политики, при поддержке профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Подать заявки на участие и узнать подробности можно на официальном сайте конкурса.