Великолукские депутаты оценили качество капремонта в школе №1

Депутаты фракции «Единая Россия» Великолукской городской Думы вновь оценили качество капитального ремонта в школе №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Дмитрий Белюков.
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»
Школа была капитально отремонтировала в конце 2022 года. Работы проводили в рамках партийного проекта «Новая школа» с объемом финансирования в 121 млн рублей. Местное отделение партии контролировало подготовку к капитальному ремонту и сам ход ремонтных работ. Во время регулярных мониторингов партийцы обращали внимание на соответствие хода капремонта графику, на качество материалов и самих работ.
«Уже два месяца, как коллектив вернулся в родные стены. Школа производит приятное впечатление: светло, уютно, комфортно; новый пищеблок, столовая, спортзал, гардероб, актовый зал, учебные кабинеты получили новую жизнь. Дети и педагоги довольны. Учебный процесс идёт полным ходом. Работы выполнены качественно, в срок. Конечно, в процессе эксплуатации "вылезают" какие-то недочёты, подрядчик должен их устранять в рамках гарантии. Поэтому мы спустя два месяца и посетили школу, проверили качество работ, есть ли вопросы. Недочёты есть, но они несущественные, по словам самого директора школы, но подрядчик обязуется всё устранить», – пояснил Дмитрий Белюков.