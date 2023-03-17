Общество

Великолукские депутаты оценили качество капремонта в школе №1

Депутаты фракции «Единая Россия» Великолукской городской Думы вновь оценили качество капитального ремонта в школе №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Школа была капитально отремонтировала в конце 2022 года. Работы проводили в рамках партийного проекта «Новая школа» с объемом финансирования в 121 млн рублей. Местное отделение партии контролировало подготовку к капитальному ремонту и сам ход ремонтных работ. Во время регулярных мониторингов партийцы обращали внимание на соответствие хода капремонта графику, на качество материалов и самих работ.

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