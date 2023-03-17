Временную комиссию по вопросам здравоохранения создали в Великих Луках

Депутаты Великих Лук создали временную комиссию по вопросам здравоохранения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото: Великолукская городская Дума

«Комиссия сформирована с целью создания условий для оказания качественной и своевременной медицинской помощи для населения города. Главная функция комиссии – содействие органам местного самоуправления в создании этих условий. Наше здравоохранение находится в подчинении региону, комитет по здравоохранению является и распределителем средств, и реализатором политики в области здравоохранения на всей территории области. Однако конкретные вопросы подчас адресуются в адрес именно местной власти. Такая комиссия и создается, чтобы напрямую эти вопросы взаимодействия решать», – отметил Дмитрий Белюков.